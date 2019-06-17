На Eurosport 1 состоится трансляция матча первого раунда турнира ATP в Галле, в котором Карен Хачанов сойдется с сербом Миомиром Кечмановичем. Изначально Карен должен был играть с Джумхуром, но Дамир снялся. Показ начнется после окончания встречи Гаэля Монфиса и Пьер-Южа Эрбера – примерно в 16:30 (мск).

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Хачанов – победитель четырех турниров ATP в одиночном разряде.

На «Ролан Гаррос»-2019 он дошел до четвертьфинала.

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