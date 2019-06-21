На Eurosport 1 состоится трансляция четвертьфинальной игры турнира ATP в Галле. Первая ракетка России Карен Хачанов сразится с Маттео Берреттини. Неделей ранее Карен уступил итальянцу на старте турнира в Штутгарте, а в феврале проиграл ему же в первом раунде в Софии. Тем слаще будет реванш.

Теннисисты играют первым запуском, матч начнется в 13:00 мск.

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Хачанов – победитель четырех турниров ATP в одиночном разряде.

На «Ролан Гаррос»-2019 он дошел до четвертьфинала.

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