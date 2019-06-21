Украинский теннисист Сергей Стаховский продемонстрировал настоящий фейр-плэй в матче второго круга турнира в Галле против Пьер-Уга Эрбера.

При счете 1:5 и 40:15 на подаче Эрбера в первой партии судья зафиксировал аут. Эрбер обратился к Стаховскому, чтобы тот взял челлендж, так как у француза к тому моменту уже закончились попытки для запроса.

Сергей выполнил просьбу – оказалось, что мяч попал, и Эрбер взял гейм.

Эрбер выиграл матч в трех сетах – 2:6, 7:6, 6:4.

Стаховский занимает 123-е место в рейтинге ATP.

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