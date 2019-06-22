Третья ракетка мира Роджер Федерер победил Пьер-Южа Эрбера в полуфинале турнира в немецком Галле – 6:3, 6:3.

Швейцарец затратил на выигрыш 63 минуты и взял 86% очков на первой подаче и 92% на второй. Роджер не допустил ни одного брейка и сам взял три подачи соперника из восьми попыток.

В решающем матче Федерер встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном. Он победил итальянца Маттео Берретини – 7:6 (4), 6:3. На проход в финал Гоффен затратил 1 час 37 минут. Он сделал шесть эйсов при двух двойных ошибках (14 и 0 у Берретини). Давид сделал единственный брейк в матче из шести попыток и выиграл.

Для Роджера Федерера это будет 13-й финал в Галле – швейцарец установил рекорд для турниров серии ATP 500. В случае победы он также установит личное достижение – Роджер впервые возьмет 10 титулов на одном турнире.

Матч между Федерером и Гоффеном пройдет завтра, 23 июня, в 14:00 по московскому времени.

Роджер выиграл семь из восьми встреч против бельгийца. Единственный раз Давид обыграл Федерера в полуфинале Итогового турнира-2017.

Федерер взял у Надаля 9 геймов в полуфинале «Ролан Гаррос». Но сильнее проиграл ураганному ветру

Качай приложение Eurosport для iOS или Android