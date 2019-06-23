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Федерер – второй после Надаля теннисист, выигравший один турнир 10 раз

Федерер – второй после Надаля теннисист, выигравший один турнир 10 раз
Eurosport

1 час назадОбновлено 57 мин. назад

Швейцарец просто неудержим.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл Давида Гоффена из Бельгии в финале турнира ATP в Галле – 7:6(2), 6:1. Для победы 37-летнему теннисисту хватило 85-ти минут. Федерер выиграл 102-й турнир в карьере и десятый в Галле.

Роджер впервые в карьере выиграл один турнир в десятый раз в карьере. Прежде такое удавалось только Рафаэлю Надалю, который по 11 раз побеждал в Барселоне и Монте-Карло и 12 раз взял «Ролан Гаррос».

  • Федерер взял 102-й титул в карьере
  • Впереди только Джимми Коннорс – 109.

Циципас: «Скучно видеть, как постоянно выигрывают Федерер, Надаль и Джокович»

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