Российские теннисисты узнали соперников на турнире ATP 500 в Галле (Германия), где стартует травяной сезон в преддверии Уимблдона.

Андрей Рублев и не попавший в посев Карен Хачанов встретятся друг с другом уже в первом круге. Соперник Даниила Медведева – немец Ян-Леннард Штруфф, который не пустил Рублева во второй круг «Ролан Гаррос». В четвертьфинале Медведев может сыграть с Роджером Федерером.

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Параллельно турнир серии ATP 500 пройдет в Лондоне, на него заявлен Аслан Карацев. Соперник по первому кругу будет определен после квалификации.

Сроки проведения обоих турниров – 14-20 июня.

Уимблдон пройдет с 27 июня по 11 июля.

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