Опубликовано 15/06/2021 в 12:09 GMT | Обновлено 15/06/2021 в 12:11 GMT

Российский теннисист Даниил Медведев в двух сетах проиграл немцу Ян-Леннарду Штруффу в первом круге турнира ATP в Галле.

Счет по сетам – 6:7(6), 3:6. Встреча продолжалась 1 час и 34 минуты. За это время Медведев 7 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6.

В следующем матче Штруфф сыграет с американцем Маркосом Джироном, который одолел Вашека Поспишила.

На «Ролан Гаррос» Медведев дошел до четвертьфинала, где проиграл Стефаносу Циципасу.

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