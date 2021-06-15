Российский теннисист Даниил Медведев в двух сетах проиграл немцу Ян-Леннарду Штруффу в первом круге турнира ATP в Галле.
Счет по сетам – 6:7(6), 3:6. Встреча продолжалась 1 час и 34 минуты. За это время Медведев 7 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6.
- В следующем матче Штруфф сыграет с американцем Маркосом Джироном, который одолел Вашека Поспишила.
- На «Ролан Гаррос» Медведев дошел до четвертьфинала, где проиграл Стефаносу Циципасу.
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