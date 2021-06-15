Российский теннисист Даниил Медведев не выдержал в середине второго сета и выругался в прямом эфире. Вторая ракетка мира разнервничался, когда мяч не попал в пределы площадки после его удара. Из-за ошибки Медведева он не реализовал брейк-пойнт – все слова были слышны в трансляции.

«Да ******* [надоела] эта ***** [ерунда] ***** [эх] ****** [долбаная]», – разразился Медведев.

Медведев в двух сетах проиграл немцу Ян-Леннарду Штруффу в первом круге турнира ATP в Галле.

В следующем матче Штруфф сыграет с американцем Маркосом Джироном, который одолел Вашека Поспишила.

ATP Галле Медведев вылетел в 1-м круге турнира в Галле 2 ЧАСА НАЗАД

ATP Галле Рублев и Хачанов начнут травяной сезон очным матчем 12/06/2021 В 12:08