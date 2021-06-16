Восьмая ракетка мира Роджер Федере завершил борьбу на травяном турнире ATP 500 в немецком Галле, проиграв канадскому теннисисту Феликсу Оже-Альяссиму, который занимает в рейтинге 21-ю позицию. Федерер забрал стартовый сет, но уступил в следующих двух – 6:4, 3:6, 2:6.

Феликс Оже-Альяссим сделал 12 эйсов и совершил 2 двойные ошибки, у Федерера – 1 двойная и 5 подач навылет. Канадец сделал 3 брейк-пойнта из 15, швейцарец заработал только 1 и реализовал его. На корте теннисисты провели 1 час 45 минут.

В следующем круге Оже-Альяссим сразится против Яна-Леонарда Штруффа или Давида Гирона.

Для Федерера этот матч стал только вторым на травяном покрытии за два года.

Роджер – десятикратный чемпион швейцарского турнира.

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