Российский теннисист Андрей Рублев удачно начал травяной сезон и вышел в полуфинал турнира ATP 500 в Галле (Германия).

В четвертьфинальном матче Рублев переиграл немца Филиппа Кольшрайбера со счетом 7:6(4), 6:2. Матч продлился 1 час 22 минуты. Андрей девять раз подал навылет, у его соперника – семь эйсов. Статистика двойных ошибок – ноль у Рублева против двух у Кольшрайбера.

Вторая ракетка России реализовал два брейк-пойнта из трех, а его оппонент ни разу не приблизился к возможности взять чужую подачу.

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В полуфинале Андрей сыграет либо с Ллойдом Харрисом, либо с Николозом Басилашвили.

Рублев занимает седьмое место в рейтинге ATP.

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