Российский теннисист Андрей Рублев удачно начал травяной сезон и вышел в полуфинал турнира ATP 500 в Галле (Германия).
В четвертьфинальном матче Рублев переиграл немца Филиппа Кольшрайбера со счетом 7:6(4), 6:2. Матч продлился 1 час 22 минуты. Андрей девять раз подал навылет, у его соперника – семь эйсов. Статистика двойных ошибок – ноль у Рублева против двух у Кольшрайбера.
Вторая ракетка России реализовал два брейк-пойнта из трех, а его оппонент ни разу не приблизился к возможности взять чужую подачу.
ATP Галле
Рублев и Хачанов начнут травяной сезон очным матчем
- В полуфинале Андрей сыграет либо с Ллойдом Харрисом, либо с Николозом Басилашвили.
- Рублев занимает седьмое место в рейтинге ATP.
Теннис
Еще одна ученица обвинила мать Рублева в рукоприкладстве
Теннис
Рублев и Рудковская вручили премию группе Little Big на «Муз ТВ»