Российский теннисист Андрей Рублев вышел в первый травяной финал сезона-2021, обыграв грузина Николоза Басилашвили на турнире серии ATP 500 в Галле.

Полуфинальный матч завершился со счетом 6:1, 3:6, 6:3. Рублев легко взял первый сет, в его концовке Басилашвили вызывал на корт физио. Но затем грузинский теннисист переломил ход встречи, забрал вторую партию, а в третьей ушел с тройного матчбола Рублева на своей подаче.

Рублев подал восемь эйсов, Басилашвили – шесть. Статистика по двойным ошибкам – 0-3. Андрей реализовал три брейк-пойнта из восьми, у Николоза – один из двух во втором сете.

ATP Галле Рублев вышел в полуфинал турнира в Галле ВЧЕРА В 10:38

В финале Рублев сыграет с победителем матча Уго Умбер – Феликс Оже-Альяссим.

Андрей занимает седьмое место в текущем рейтинге ATP.

ATP Галле Рублев и Хачанов начнут травяной сезон очным матчем 12/06/2021 В 12:08