Седьмая ракетка мира Андрей Рублев проиграл 31-й ракетке ATP из Франции Юго Умберу – 3:6, 6:7. Матч продолжался чуть больше часа. За это время русский теннисист трижды подал навылет против 7 эйсов у француза, сделал 0 двойных, когда Умбер наколотил одну.
Счет личных встреч после финала в Галле – 2:1 за Рублевым.
- Финал в Галле для Рублева стал третьим в 2021-м: до этого он взял титул в Роттердаме, но проиграл Циципасу на «Мастерсе» в Монте-Карло. Также Рублев в этом сезоне победил на ATP Cup и взял титул в Дохе в паре с Асланом Карацевым.
- По пути в финал Умбер в 1/8 финала переиграл Александра Зверева, а в полуфинале – канадца Феликса Оже-Альяссима. Француз уже продвинулся вверх по рейтингу на 5 позиций и обосновался на 31-й позиции.
- Для Умбера это третья победа на турнирах серии ATP: до этого он брал Окленд и Антверпен.
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