На Eurosport 2 начинается трансляция четвертьфинальной игры турнира ATP в Гамбурге. Андрей Рублев постарается не пустить к титулу грунтового Принца Доминика Тима.

Теннисисты играют вторым запуском, матч начнется в 14:20 мск.

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Андрей занимает 78-е место в мировом рейтинге.

Тим выиграл обе предыдущие личные встречи с Рублевым.

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