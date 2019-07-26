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Смотри матч Рублева в Гамбурге на Eurosport 2
Парни бьется за немецкую корону.
На Eurosport 2 начинается трансляция четвертьфинальной игры турнира ATP в Гамбурге. Андрей Рублев постарается не пустить к титулу грунтового Принца Доминика Тима.
Теннисисты играют вторым запуском, матч начнется в 14:20 мск.
Если ваш телевизор сейчас вне зоны доступа, воспользуйтесь приложением Eurosport Player, которое дает доступ к трансляциям в прямом эфире и просмотру видео по запросу.
- Андрей занимает 78-е место в мировом рейтинге.
- Тим выиграл обе предыдущие личные встречи с Рублевым.
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