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Смотри матч Рублева в Гамбурге на Eurosport 2

Смотри матч Рублева в Гамбурге на Eurosport 2
Eurosport

1 час назад

Парни бьется за немецкую корону.

На Eurosport 2 начинается трансляция четвертьфинальной игры турнира ATP в Гамбурге. Андрей Рублев постарается не пустить к титулу грунтового Принца Доминика Тима.

Теннисисты играют вторым запуском, матч начнется в 14:20 мск.

Если ваш телевизор сейчас вне зоны доступа, воспользуйтесь приложением Eurosport Player, которое дает доступ к трансляциям в прямом эфире и просмотру видео по запросу.

  • Андрей занимает 78-е место в мировом рейтинге.
  • Тим выиграл обе предыдущие личные встречи с Рублевым.
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