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Рублев сокрушил Тима на грунте и вышел в полуфинал
Принц грунта повержен.
Андрей Рублев сотворил сенсацию в четвертьфинале турнира в Гамбурге и обыграл четвертую ракетку планеты Доминика Тима со счетом 7:6(3), 7:6(5).
За 1 час 47 минут Рублев 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. У Тима 4 эйса, 2 брейка и 2 двойные.
Андрей впервые обыграл Доминика после двух поражений в личных встречах.
- В полуфинале Рублев сыграет с победителем пары Фабио Фоньини – Пабло Каррено.
- Призовой фонд турнира в Гамбурге, относящегося к категории АТР-500, составляет 1,718 млн долларов.
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