Андрей Рублев сотворил сенсацию в четвертьфинале турнира в Гамбурге и обыграл четвертую ракетку планеты Доминика Тима со счетом 7:6(3), 7:6(5).

За 1 час 47 минут Рублев 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. У Тима 4 эйса, 2 брейка и 2 двойные.

Андрей впервые обыграл Доминика после двух поражений в личных встречах.

В полуфинале Рублев сыграет с победителем пары Фабио Фоньини – Пабло Каррено.

Призовой фонд турнира в Гамбурге, относящегося к категории АТР-500, составляет 1,718 млн долларов.

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