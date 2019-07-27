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Смотри полуфинал Рублева в Гамбурге на Eurosport 2
Шаг до финала.
На Eurosport 2 начинается трансляция полуфинальной игры турнира ATP в Гамбурге. Андрей Рублев и Пабло Каррено сражаются за финальную путевку.
Теннисисты играют вторым запуском, матч начнется в 17:15 мск.
Если ваш телевизор сейчас вне зоны доступа, воспользуйтесь приложением Eurosport Player, которое дает доступ к трансляциям в прямом эфире и просмотру видео по запросу.
- Андрей занимает 78-е место в мировом рейтинге.
- Единственный раз Андрей и Пабло встретились на «Мастерсе» в Майми в 2015 году. Сильнее был Рублев.
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