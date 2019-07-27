На Eurosport 2 начинается трансляция полуфинальной игры турнира ATP в Гамбурге. Андрей Рублев и Пабло Каррено сражаются за финальную путевку.

Теннисисты играют вторым запуском, матч начнется в 17:15 мск.

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Андрей занимает 78-е место в мировом рейтинге.

Единственный раз Андрей и Пабло встретились на «Мастерсе» в Майми в 2015 году. Сильнее был Рублев.

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