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Рублев взгрел Каррено-Бусту и вышел в финал
Андрей выиграл в трех партиях.
78-я ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублев, в полуфинале турнира в Гамбурге обыграл испанца Пабло Каррено-Бусте со счетом 4:6, 7:5, 6:1.
На счету Рублева 11 эйсов, две двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из семи. Испанец отгрузил 5 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и сделал 4 брейка.
Счет в личных встречах Андрея и Пабло стал 3-0 в пользу россиянина.
- Рублев вышел в первый в карьере финал турнира ATP 500.
- В финале Андрей сразится с грузином Николозом Басилашвили, который переиграл немца Александра Зверева.
- По ходу матча Басилашвили отыграл два матчбола.
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