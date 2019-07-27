78-я ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублев, в полуфинале турнира в Гамбурге обыграл испанца Пабло Каррено-Бусте со счетом 4:6, 7:5, 6:1.

На счету Рублева 11 эйсов, две двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из семи. Испанец отгрузил 5 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и сделал 4 брейка.

Счет в личных встречах Андрея и Пабло стал 3-0 в пользу россиянина.

Рублев вышел в первый в карьере финал турнира ATP 500.

В финале Андрей сразится с грузином Николозом Басилашвили, который переиграл немца Александра Зверева.

По ходу матча Басилашвили отыграл два матчбола.

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