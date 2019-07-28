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Бросай все и смотри первый финал Рублева ATP 500 – уже на Eurosport 1
Не пропусти победу русского спортсмена.
Сегодня, 28 июля, Андрей Рублев впервые сыграет в финале турнира ATP 500. В решающем матче в Гамбурге русский теннисист встретится с грузином Николозом Басилашвили.
Трансляцию игры покажет Eurosport 1, она начнется в 12:50. Если к телевизору воскресным днем доступа нет, то включайте Eurosport Player – там есть прямой эфир и доступ к видео по запросу. Матч будет комментировать Кирилл Дышловой.
- Рублев – 78-я ракетка мира. По ходу турнира в Гамбурге Андрей победил первого сеяного Доминика Тима, в полуфинале переиграл испанца Пабло Карреньо-Бусту.
- 16-й номер рейтинга ATP Басилашвили – действующий победитель немецкого чемпионата. В матча 1/2 финала он на тай-брейке решающего сета победил Александра Зверева.
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