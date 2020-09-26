Андрей Рублев нанес поражение норвежцу Касперу Рууду в полуфинальном матче в Гамбурге – 6:4, 6:2. Игра продолжалась 1 час 23 минуты.
Андрей четырежды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. Рууд ответил 2 брейками, не сделал ни одного эйса и единожды ошибся на подаче.
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За титул Рублев сразится с победителем пары Кристиан Гарин (Чили) – Стефанос Циципас (Греция).
- Это будет третий финал для Рублева в 2020-м году. Два предыдущих он выиграл.
- 27 сентября в Париже стартует Открытый чемпионат Франции.
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