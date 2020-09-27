На счету Стефаноса 11 эйсов против трех у Андрея. Грек допустил 6 двойных ошибок и реализовал 9 брейк-пойнтов. На счету россиянина ни одной двойной и 5 брейков. В решающей партии Циципас подавал на матч, но проиграл три гейма подряд.