В Гамбурге завершился финальный матч турнира серии ATP 500 между российским теннисистом Андреем Рублевым и греком Стефаносом Циципасом.
Российский теннисист обыграл соперника со счетом 6:4, 3:6, 7:5.
На счету Стефаноса 11 эйсов против трех у Андрея. Грек допустил 6 двойных ошибок и реализовал 9 брейк-пойнтов. На счету россиянина ни одной двойной и 5 брейков. В решающей партии Циципас подавал на матч, но проиграл три гейма подряд.
Рублев вышел вперед в противостоянии с Циципасом – 2-1.
- Андрей взял пятый и самый значительный титул карьере – прежде он не выигрывал турниры категории ATP 500.
- В первом круге стартовавшего «Ролан Гаррос» Рублев сыграет с Сэмом Куэрри, Циципас – с Хауме Мунаром.