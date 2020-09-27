В Гамбурге завершился финальный матч турнира серии ATP 500 между российским теннисистом Андреем Рублевым и греком Стефаносом Циципасом.

Российский теннисист обыграл соперника со счетом 6:4, 3:6, 7:5.

ATP Hamburg
Рублев вышел в финал турнира в Гамбурге
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На счету Стефаноса 11 эйсов против трех у Андрея. Грек допустил 6 двойных ошибок и реализовал 9 брейк-пойнтов. На счету россиянина ни одной двойной и 5 брейков. В решающей партии Циципас подавал на матч, но проиграл три гейма подряд.

Рублев вышел вперед в противостоянии с Циципасом – 2-1.

  • Андрей взял пятый и самый значительный титул карьере – прежде он не выигрывал турниры категории ATP 500.
  • В первом круге стартовавшего «Ролан Гаррос» Рублев сыграет с Сэмом Куэрри, Циципас – с Хауме Мунаром.

Главные моменты победного полуфинала Рублева

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