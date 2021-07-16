Греческий теннисист Стефанос Циципас проиграл Филипу Крайиновичу из Сербии в четвертьфинале турнира в Гамбурге. Во втором сете серб так сильно подал мяч, что сломал Циципасу ракетку.

При счете 1:3 0:15 ракетка Циципаса переломилась пополам после того, как он принял подачу Краиновича. Представитель Серби выстрелил со скоростью 195 км/ч.

Краийнович победил в трех сетах – 3:6, 6:1, 6:3.

В полуфинале сербский теннисист встретится с соотечественником Ласло Дьере, который обыграл Николоза Басилашвили.

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