Греческий теннисист Стефанос Циципас проиграл Филипу Крайиновичу из Сербии в четвертьфинале турнира в Гамбурге. Во втором сете серб так сильно подал мяч, что сломал Циципасу ракетку.
При счете 1:3 0:15 ракетка Циципаса переломилась пополам после того, как он принял подачу Краиновича. Представитель Серби выстрелил со скоростью 195 км/ч.
- Краийнович победил в трех сетах – 3:6, 6:1, 6:3.
- В полуфинале сербский теннисист встретится с соотечественником Ласло Дьере, который обыграл Николоза Басилашвили.
Уимблдон
Циципас не взял ни сета и вылетел в 1-м круге
Ролан Гаррос
Циципас рассказал о смерти бабушки за 5 минут до финала «РГ»
Ролан Гаррос
«Заставлю их рвать задницы». Джокович отвечает за слова о некстген