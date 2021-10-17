Российские теннисисты Андрей Рублев и Аслан Карацев уступили австралийцу Джону Пирсу и Филиппу Полашеку из Словакии в парном финале турнира в Индиан-Уэллс

Матч продолжался 1 час 26 минут и завершился со счетом 6:3, 7:6(5) в пользу Пирса и Полашека. Победители «Мастерса» лучше подавали навылет (6–2), допустили меньше двойных ошибок (3–4) и показали лучший процент первой подачи (66%–62%). Рублев и Карацев реализовали 3 брейк-пойнта из 6-ти.

Для Рублева и Карацева это был первый совместный финал «Мастерса».

В марте россияне одержали победу на турнире категории ATP 250 в Дохе.

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