Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что Даниил Медведев может пропустить Кубок Кремля, если хорошо сыграет на турнире в Индиан-Уэллсе.
«Если Даня дойдет в Индиан-Уэллсе до полуфинала, то на Кубке Кремля он не сыграет. После этого он попадет в адаптацию, и его выступление в Москве станет нецелесообразным. Просто может повториться ситуация с Олимпиадой в Токио, где он выступил ниже своих возможностей, позже присоединившись к команде и пропустив акклиматизацию.
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Но в Москву на время проведения Кубка Кремля Даня точно приедет. Будет играть или нет – будем смотреть по самочувствию», – приводит слова Тарпищева ТАСС.
- Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября.
- Матчи состоятся в ДС имени Ирины Винер-Усмановой и ДС «Лужники».
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