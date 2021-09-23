Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что Даниил Медведев может пропустить Кубок Кремля, если хорошо сыграет на турнире в Индиан-Уэллсе.

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«Если Даня дойдет в Индиан-Уэллсе до полуфинала, то на Кубке Кремля он не сыграет. После этого он попадет в адаптацию, и его выступление в Москве станет нецелесообразным. Просто может повториться ситуация с Олимпиадой в Токио, где он выступил ниже своих возможностей, позже присоединившись к команде и пропустив акклиматизацию.

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Но в Москву на время проведения Кубка Кремля Даня точно приедет. Будет играть или нет – будем смотреть по самочувствию», – приводит слова Тарпищева ТАСС

Кубок Кремля пройдет с 16 по 24 октября.

Матчи состоятся в ДС имени Ирины Винер-Усмановой и ДС «Лужники».

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