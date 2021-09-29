Первая ракетка мира серб Новак Джокович не выйдет на корт на «Мастерсе» в американском Индиан-Уэллсе, который стартует 4 октября.
Он продолжит восстанавливаться после сокрушительного поражения в финале US Open, где уступил Даниилу Медведеву (4:6, 4:6, 4:6) и упустил шанс собрать календарный «Шлем».
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- «Мастерс» в Индиан-Уэллсе – седьмой в этом сезоне. Джокович пропускает уже пятый из них: он принял участие только в Монте-Карло и Риме.
- Джокович – победитель 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.
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