Первая ракетка мира серб Новак Джокович не выйдет на корт на «Мастерсе» в американском Индиан-Уэллсе, который стартует 4 октября.

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Он продолжит восстанавливаться после сокрушительного поражения в финале US Open, где уступил Даниилу Медведеву (4:6, 4:6, 4:6) и упустил шанс собрать календарный «Шлем».

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«Мастерс» в Индиан-Уэллсе – седьмой в этом сезоне. Джокович пропускает уже пятый из них: он принял участие только в Монте-Карло и Риме.

Джокович – победитель 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

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