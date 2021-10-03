На теннисном турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллс будет работать ФБР.

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Сотрудники Федерального бюро расследований будут отслеживать и рассматривать любые оскорбления и угрозы в адрес игроков в социальных сетях, сообщает в твиттере журналист Дэнни Миче.

ATP Индиан-Уэллс Джокович снялся с «Мастерса» в Индиан-Уэллс 29/09/2021 В 20:21

Соревнования стартуют 4 октября. Традиционно турнир в Индиан-Уэллс проходит в марте, однако в этот раз ивент был перенесен из-за коронавируса.

Впервые с 2000 года «Мастерс» в Индиан-Уэллсе пройдет без игроков Большой тройки.

ATP Индиан-Уэллс Медведев может пропустить Кубок Кремля из-за турнира в США 23/09/2021 В 13:00