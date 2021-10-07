У трехкратного чемпиона «Больших шлемов» Энди Маррея украли кроссовки, а вместе с ними в весьма трагично-комичных обстоятельствах пропало обручальное кольцо.
В видеообращении 34-летний британец рассказал о произошедшем. В номере его отеля в Индиан-Уэллс нет балкона – но теннисисту нужно было просушить лежавшие в машине кроссовки: они были влажными и неприятно пахли. Маррей оставил обувь под машиной, чтобы дать ей высохнуть и выветриться, но утром кроссовки оказались украденными.
Маррей не заметил, что пропало и обручальное кольцо – на это ему указал физиотерапевт. Драгоценность тоже похитили, так как во время матчей Энди носит кольцо на шнурках.
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«Знаю, что я идиот, и теперь это кажется ужасной идеей, но мне нужна помощь. Каким должно быть вознаграждение за возврат?» – подписал спортсмен публикацию в инстаграме.
- «Мастерс» в Индиан-Уэллс стартовал 7 октября, Маррей начнет турнир матчем против Адриана Маннарино из Франции.
- Энди занимает 121 место в рейтинге ATP.
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