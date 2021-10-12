Вторая ракетка России Андрей Рублев завершил борьбу на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс в третьем круге, уступив американцу Томми Полу.

Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 7:5 в пользу Пола, который стоит в рейтинге ATP 60-м. Рублев шесть раз подал навылет против пяти эйсов у соперника, четыре раза ошибся на подаче, Пол допустил двойную ошибку только дважды. Российский теннисист реализовал четыре брейк-пойнта из 14, американский – пять из 11.

Из последних трех матчей Рублев проиграл два – в Сан-Диего он уступил Кэмерону Норри на одной из ранних стадий.

Даниил Медведев и Аслан Карацев прошли в четвертый круг, Карен Хачанов сыграет 12 октября.

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