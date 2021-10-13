Такой скачок Рубля наверняка бы оценили в центробанке России – Андрей прорвался в топ-5 АТР за два года. Последние сезоны он не только пахал, выигрывая 40+ матчей, но и удачно воспользовался обстоятельствами: из первой пятерки вывалились Федерер, Надаль и Тим. Но взлет в таблице не кажется грандиозным – турниры серии ATP 500 и 250 против квалифаеров, скорее, его предел, а взять титул весомее не позволяет психология и общий уровень игры. Андрей Рублев – просто хороший теннисист.

Не говорите, что не бились в истерике после апрельского выноса Надаля с грунта. Отдать победу Рублеву в Монте-Карло-2021 были не против даже фанаты испанца из России – 16 лет игрок РФ не рушил надежды Рафы на песчаный титул. После эпохального матча все кричали о готовности русского взять «ТБШ» или хотя бы «Мастерс». Но следом за триумфом он беззубо отдал финал в Галле Юго Умберу и матч за титул Саше Звереву в Цинциннати, а еще провалил все заходы на «Шлемы» в 2021-м.

В справедливости расстановки усомнился и сам Рублев – чейндж позиций в десятке ATP случился не без помощи топов. Из-за травм по очереди в рейтинге опустились Рафаэль Надаль и Доминик Тим, и как минимум до конца сезона они не могут претендовать на позиции русского. Сам Андрей не уверен в своей исключительности, оправдывая взлет болячками оппонентов.

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Андрей Рублев Фото: Getty Images

«Это правда, что я провел хороший сезон. Но Рафаэль Надаль не играет много турниров. Доминик Тим также получил травму. Оба потеряли много очков в рейтинге. Я их обогнал, но мне немного повезло, – сказал Рублев.

Реально оценивать происходящее – окей, но публичные откровения еще никому не помогали в ментальной битве за «Шлем». Ведь сомнения подмечают и оппоненты: место в топ-5 АТР, скорее, не игровая закономерность большого таланта, а удача трудолюбивого, но среднего теннисиста. Ведь даже здоровый король грунта и его протеже Тим вряд ли могли соперничать с русским в мотивации: Рублев поглощает турнир за турниром, но насытиться теннисом никак не может. Когда 35-летнего Рафу, напротив, хватает лишь на выборочные «ТБШ» и стыковые между «Шлемами» песочные турниры, а австриец и вовсе потерял игровой нерв после долгожданного USO-2020, словив полугодовую фрустрацию и попав в психологическую яму.

«Он влюблен в теннис. Андрей очень трудолюбивый и обожает проводить время на корте, – говорил тренер Фернандо Висенте. – Иногда приходится уговаривать его: «Пожалуйста, остановись. Не перегружай организм». Но он очень хочет прогрессировать. Его вообще не приходится заставлять работать. Скорее, наоборот. Иногда говоришь ему: «Давай возьмем пару выходных, ты расслабишься». А он отвечает: «Нет-нет, давай тренироваться».

Следуя саспенсу любого мелодраматического шоу, теннисная влюбленность Рублева вскружит ему голову, но затем обязательно больно ударит по незащищенному месту. В пандемийный 2020-й Андрей отыграл рекордный 51 матч, а в 2021-м – уже 47. Цикличность может обернуться в будущем усталостью, перенасыщением и банально травмами. Проблемы со спиной в юности – не растяжение или ушиб: сверхнагрузка о себе напомнит. Неспособность сказать теннису «нет» и отдышаться выдает незрелость.

Андрей Рублев Фото: Getty Images

Однако именно регулярность и пачка сыгранных подряд турниров помогли Рублеву взобраться так высоко. Он правильно использует потенциал пятисотников и матчей серии ATP 250, добиваясь почти стопроцентного результата. Победив квалифаеров Ллойда Харриса и Корентена Муте, 27-ю ракетку мира Борну Чорича или лаки-лузера Лоренцо Сонего, Рублев взял восемь титулов в 13 финалах ATP. Лишь однажды 500 баллов он отобрал у более рейтингового и, казалось, подготовленного Стефаноса Циципаса.

Закономерностью русский славится и на гранд-слэмах. До 2021 года на «ТБШ» Андрей регулярно проигрывал топам, которым должен был отдать матч исходя из турнирных раскладов. Начиная с прорыва на USO-2017, он сдавался более низкорейтинговым парням лишь дважды. 129-я ракетка мира из США Маккензи Макдональд остановил русского в первом круге на АО-2019, а его соотечественник Сэм Куэрри (№44) следом прервал путь Андрея на Уимблдоне во втором раунде. Фаворитам же Рублев уступал всегда и на любых стадиях.

Смазали статистику сенсации 2021 года – накопленная усталость, нефартовый посев и стартовый мандраж вылились в провал. На «РГ», Уимблдоне и US Open он влетел андердогам, хотя со Штруффом (4-3) и Фучовичем (5-3) у Рубля плюсовая статистика. А вот разборки с Фрэнсисом Тиафо в третьем круге американского мэйджора подсветили ключевую проблему русского парня – игра Рублева завязана на ментальной стабильности. Он не обладает магией топов – выплеснуть отрицательные эмоции и закамбэчить игру. Нервные вспышки не высвобождают его, а только сковывают – в состоянии смятения он полностью теряет контроль над техникой.

А тогда не выручает и план Б, Андрей – игрок одной тональности: Рублев побеждает тех, кого должен, но у него нет вариантов, чтобы озадачить топовых ребят. Его ультрафорхенд помог оформить сотню матчей ATP 500 – он удачно играет с теми, кто участвует в перестрелке на задней. Сложности возникают там, где соперники используют его темп против него же. Варьировать скорость и направление он бы мог, подключая бэкхенд, но неродной удар заметно слабее коронного.

Обладая не самой мощной физикой, Андрей проигрывает топам и на подаче – его параметры не дают мячу должных скоростей за 200 км/ч. Она же решает и в игре на задней. Конечно, имея больше времени в туре и чаще встречаясь с прямыми конкурентами, он сможет выработать запасной план. Но выглядит это как запоздалое решение. Его сверстники с более фактурной игрой уже регулярно берут «Мастерсы» и заходят за «Шлемами», а в полуфиналы мэйджоров заскакивают обычно не претендовавшие на многое канадцы Денис Шаповалов и Феликс Оже-Альяссим, итальянец Маттео Берреттини.

Денис Шаповалов Фото: Getty Images

Рублеву мешают страх нового и боязнь экспериментов. Возможно, пятилетнему союзу с Фернандо Висенте не хватает третьих лиц. Освежить штат – не радикальная идея, но на грунтовую серию Даниила Медведева она повлияла – №2 АТР впервые шагнул в четвертьфинал «РГ». Даже зрелые топы, как Рафа Надаль, меняют коучей в середине карьеры, чтобы дать иной импульс игре и подстроиться под новые реалии. Взгляд со стороны помог ему точечно проработать первую подачу и игру у сетки. Может, и у бессменной команды Рублева замылился глаз? За пять лет картинка игры слишком медленно обрастает желаемыми очертаниями.

«Я бы сказал, что тогда я даже не был игроком», – Рублев с улыбкой вспомнил юниорский титул на «РГ»-2014. – Я был совсем другим. Очень много работал, когда был ребенком. Но тогда еще не понимал, что такое теннис. Я не понимал, что нужно делать на корте, а просто тренировался бить, потому что мне это нравилось. Не думал, как играть, как защищаться и контролировать мелкие детали в игре».

Складывается ощущение, что понятнее Андрею не становится. Солидный игрок десятки так и будет соответствовать ожиданиям: проигрывать, кому должен, обыгрывать – кого обязан. Чтобы не быть статистом и вклиниться в борьбу за «ТБШ», даже пятой ракетке мира надо готовиться к переменам.

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