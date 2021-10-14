Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев уступил в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллс, призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов, болгарину Григору Димитрову со счетом 6:4, 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 15 минут.

Григор Димитров после матча ответил на вопрос, как ему удалось развернуть игру в свою пользу, когда при счете 1:4 во втором сете это казалось невозможным.

«Все невозможно, пока не становится возможным. Даниил – сложный соперник, особенно в последние полтора года. Мы с ним уже несколько раз играли, и у меня не получалось ничего противопоставить ему, но сегодня при счете 1:4 я немного успокоился, начал лучше принимать решения, лучше обрабатывать мяч, контролировать темп. Это мне помогло. В третьем сете я много работал, у меня осталось много сил. В итоге все получилось. Я рад, что снова выступил на таком уровне», – сказал Григор в эфире после встречи.

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Медведев прервал 10-матчевую победную серию, длившуюся с августа.

Следующим соперником Димитрова будет поляк Хуберт Хуркач.

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