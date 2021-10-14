Вторая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал поражение от болгарина Григора Димитрова в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс, выделив три основные причины.

«Мне хочется выделить три вещи, потому что в теннисе обычно не бывает, что все решает одна.

ATP Индиан-Уэллс Медведев уступил Димитрову в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллс ЧАС НАЗАД

Во-первых, мне сложно вспомнить, чтобы когда-нибудь я проигрывал три или даже четыре гейма на подаче на харде. Это показывает, насколько медленное здесь покрытие – оно сродни грунту. Мне это не нравится. Четыре раза проигрывать подачу недопустимо.

Во-вторых, днем мне было сложно контролировать мяч, особенно на подаче. Иногда у меня вообще не получалось попасть первым мячом, поэтому я просил ставить меня вечером. В этот раз такой возможности не было, потому что у меня до этого был выходной, а другие ребята играли накануне, их и поставили вечером. Это правильно, но мне пошло в минус.

В-третьих, скажу честно: если Григор будет играть так, как включился при счете 1:4, он возьмет титул. Он перевернул матч. Да, я, возможно, немного устал, но не было такого, что я вообще не попадал и играл из рук вон плохо. Какой-то уровень сохранился, во многих матчах его бы хватило для победы, но Григор во второй половине встречи играл лучше всех моих соперников на US Open. Если он продолжит так и дальше, я не могу представить, что он кому-нибудь проиграет. Но подождем результатов», – заключил Медведев.

Медведев проиграл Димитрову в 1/8 турнира в Индиан-Уэллс со счетом 6:4, 4:6, 3:6. Во втором сете он вел 4:1 с двойным брейком.

Следующим соперником Димитрова станет поляк Хуберт Хуркач.

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