Британский теннисист Кэмерон Норри стал победителем «Мастерса» в американском Индиан-Уэллс. В финале он в трех сетах переиграл грузина Николоза Басилашвили – 3:6, 6:4, 6:1.

Матч продолжался 1 час 51 минуту. Норри уступал сет и 1:2 с брейком во второй партии, но оформил камбэк. Со счета 4:4 во втором сете во всех геймах на подаче Басилашвили у британца были брейк-пойнты, он трижды сделал брейк.

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Норри стал четвертым игроком с 1987 года, который выиграл Индиан-Уэллс, располагаясь на 26-й строчке в рейтинге ATP (самый низкий для победителя). Прежде побед добились Джим Курье (1991-й), Алекс Корретха (2000-й) и Иван Любичич (2010-й).

Также Норри – первый британец, которому удалось выиграть титул в пустыне, где проводится американский турнир.

В этом сезоне у Кэмерона 6 финалов и 2 титула. До Индиан-Уэллс он победил в мексиканском Лос-Кабос (первый трофей ATP в карьере).

По числу финалов он сравнялся с Новаком Джоковичем, у которого также шесть выходов в решающую стадию в 2021-м.

Благодаря успеху Норри поднялся на 13 строчек в рейтинге и стал 13-й ракеткой мира. Также он занимает 10-е место в гонке за попадание на Итоговый турнир.

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