Организаторы турнира ATP в американском Индиан-Уэллс выступили с заявлением по ситуации с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем. Ранее сообщалось, что теннисист не может въехать в США из-за отказа вакцинироваться от коронавируса. Несмотря на это, он получил второй номер посева на жеребьевке.
«Новак Джокович числится в заявочном листе турнира и поэтому участвовал в жеребьевке. В настоящее время мы находимся в контакте с его командой. Несмотря на это, пока нет определенности, будет ли он участвовать в турнире, получив разрешение на въезд в страну», – сообщили организаторы в твиттере.
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