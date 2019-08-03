Getty Images

Тим выиграл третий титул в сезоне

Тим выиграл третий титул в сезоне
Eurosport

29 мин. назад

Отлично завершил малый грунтовый сезон.

Австриец Доминик Тим нанес поражение испанцу Альберто Рамосу и выиграл домашний турнир в Китцбюэле – 7:6(0), 6:1.

За 1 час 38 минут Тим 4 раза подал навылет, реализовал 2 брейк-пойнта и допустил 2 двойные ошибки. У Рамоса 1 эйс и 2 двойные при отсутствии брейков. Тим повел в личном противостоянии – 2-1.

  • Доминик выиграл 14-й титул в карьере и третий в сезоне. Карьерный рекорд четвертой ракетки мира – четыре титула в 2016-м.
  • Победа принесла Тиму 250 очков в зачет рейтинга АТР и 90,3 тыс евро призовых.
Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте