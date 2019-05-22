Онлайн

Николоз Басилашвили - Тристан Ламасин

ATP Лион - 22 мая 2019

Это Теннис, и это Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon! Следите за матчем Николоз Басилашвили – Тристан Ламасин на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 22 мая 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Николоз Басилашвили и Тристан Ламасин, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.