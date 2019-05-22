Онлайн

Стивен Диез - Жо-Вильфрид Тсонга

ATP Лион - 22 мая 2019

Это Теннис, и это Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon! Следите за матчем Стивен Диез – Жо-Вильфрид Тсонга на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 22 мая 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Стивен Диез и Жо-Вильфрид Тсонга, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.