Французский теннисист Гаэль Монфис победил впервые за 15 месяцев. Спортсмен обыграл бразильца Тиаго Уайлда в первом круге турнира ATP в Лионе – 7:5, 6:4.

Последняя победа Монфиса состоялась в феврале 2020-го, когда он обыграл Ришара Гаске в четвертьфинале турнира в Дубае. После этого Гаэль проиграл в восьми матчах подряд. В октябре 2020-го он досрочно завершил сезон, чтобы перезагрузиться.

Гаэль Монфис Фото: Getty Images

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«Я был одержим тем, чтобы вернуться, хорошо играть, тренироваться, выступать, но мне вообще не удалось это сделать. Я вернулся с неуверенностью, чувствовал себя не лучшим образом, был плохо готов физически. На «Ролан Гаррос» я не знал, где найти ресурсы, чтобы выиграть хотя бы первый матч, что было мне по силам. Это сложно и печально», – говорил Монфис.

В 2021 году Монфис проиграл сначала на турнире ATP Cup, а затем на Australian Open. В матче с Берреттини он повредил плечо – пришлось пропустить оставшиеся матчи турнира, чтобы восстановиться к AO. Но француз проиграл уже в первом круге Australian Open: после поражения от финна Эмила Руусувуори он заплакал на пресс-конференции.

«Я играю плохо. Не могу подавать, делаю невынужденные ошибки, нахожусь за шесть метров от задней линии. Я плохо себя чувствую, и вы это видите. Знаю, что потерял многое, и от этого больно. Хуже всего то, что я работаю как собака, но это не помогает. Я бы хотел встать и сказать себе, что этот кошмар закончился, но правда в том, что я не знаю, когда он прекратится», – произнес сквозь слезы Гаэль в Мельбурне.

Вскоре после Открытого чемпионата Австралии Монфис и Элина Свитолина объявили о перерыве в отношениях, но уже в начале апреля объявили о помолвке. Такие перепады в личной жизни не сразу благополучно повлияли на игрока: следующий матч он провел только 11 мая, проиграв Лоренцо Сонего в Риме.

Во втором круге турнира ATP 250 в Лионе Монфис сыграет 19 мая против японца Ёсихито Нисиоки.

Призовой фонд турнира – 419 470 евро.

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