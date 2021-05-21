Российский теннисист Карен Хачанов победил француза Ришара Гаске в 1/4 финала турнира в Лионе. Москвич победил соперника со счетом 6:1, 7:6(3).
На счету Карена 5 эйсов (у соперника – 0), 2 двойных ошибки (1 у Ришара) и 4 реализованных брейк-пойнта.
Встреча стала первой очной дуэлью для соперников.
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В полуфинале Хачанов встретится с победителем противостояния Кэмерон Норри – Артур Риндеркнех.
- 21 мая Хачанову исполнилось 25 лет.
- Карен занимает 26-е место в рейтинге ATP.
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