Опубликовано 21/05/2021 в 13:16 GMT | Обновлено 21/05/2021 в 13:33 GMT

Российский теннисист Карен Хачанов победил француза Ришара Гаске в 1/4 финала турнира в Лионе. Москвич победил соперника со счетом 6:1, 7:6(3).

На счету Карена 5 эйсов (у соперника – 0), 2 двойных ошибки (1 у Ришара) и 4 реализованных брейк-пойнта.

Встреча стала первой очной дуэлью для соперников.

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В полуфинале Хачанов встретится с победителем противостояния Кэмерон Норри – Артур Риндеркнех.

21 мая Хачанову исполнилось 25 лет.

Карен занимает 26-е место в рейтинге ATP.

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