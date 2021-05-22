Опубликовано 22/05/2021 в 14:16 GMT | Обновлено 22/05/2021 в 15:16 GMT

Российский теннисист Карен Хачанов не пробился в финал турнира в Лионе – москвич проиграл в двух партиях 25-летнему британцу Кэмерону Норри – 1:6, 1:6.

На счету Карена 2 эйса, 2 двойных и ни одного брейк-пойнта. Встреча стала первой в противостоянии соперников.

В финале Норри сразится со Стефаносом Циципасом, который обыграл в другом полуфинале Лоренцо Музетти.

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21 мая Хачанову исполнилось 25 лет.

Карен занимает 26-е место в рейтинге ATP.

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