Российский теннисист Карен Хачанов не пробился в финал турнира в Лионе – москвич проиграл в двух партиях 25-летнему британцу Кэмерону Норри – 1:6, 1:6.
На счету Карена 2 эйса, 2 двойных и ни одного брейк-пойнта. Встреча стала первой в противостоянии соперников.
В финале Норри сразится со Стефаносом Циципасом, который обыграл в другом полуфинале Лоренцо Музетти.
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- 21 мая Хачанову исполнилось 25 лет.
- Карен занимает 26-е место в рейтинге ATP.
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