Первая ракетка России Даниил Медведев вернулся на корт после перенесенного коронавируса. Первым турниром после болезни для спортсмена стал «Мастерс» в Мадриде, где он выступает в одиночном и парном разрядах.

В воскресенье, 2 мая, Медведев в тандеме с бразильцем Марсело Демолинером встретились с британцами Дэном Эвансом и Нилом Скупски – финалистами двух турниров этого сезона. В пятом гейме первого сета при счете 2:2 и 30-40 на подаче Даниила произошел неприятный инцидент – теннисист из России подал мяч со скоростью 200 км/ч и попал точно в затылок партнеру.

После случившегося Медведев подошел к Демолинеру и узнал о его состоянии. Через минуту Марсело отошел от удара и продолжил игру. Сразу после этого Даниил подал эйс вторым мячом, а затем выиграл гейм для своей пары. В перерыве теннисисты с улыбкой обсудили эпизод.

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Из-за ковида Медведев пропустил «Мастерс» в Монте-Карло.

Даниил занимает третье место в рейтинге ATP, уступая 110 очков Рафаэлю Надалю и более 2000 – Новаку Джоковичу.

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