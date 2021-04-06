Сразу четыре российских теннисиста сыграют в «Мастерсе», который пройдет в Мадриде. В списках участников значатся Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев.

Также в «Мастерсе» выступят Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и другие теннисисты из топ-10. В женском турнире сыграют россиянки Екатерина Александрова, Светлана Кузнецова, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, сообщается в

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Mutua Madrid Open.

Турнир ATP 1000 в Мадриде пройдет с 27 апреля по 9 мая.

Действующий чемпион – Новак Джокович, который выиграл финал в 2019-м. Год назад турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

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