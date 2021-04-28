Первая ракетка мира Новак Джокович отказался от участия в турнире «Мастерс» в Мадриде. Сербский теннисист сфокусируется на подготовке к «Ролан Гаррос».
Джокович сомневался, какому графику он будет следовать после поражения Карацеву. Серб придержится плана на 2021 год, он сыграет в Риме и, возможно, на втором турнире в Белграде Но его приоритет – в хорошем состоянии подойти к турниру «Большого шлема» в Париже, сообщает Marca.
- Первым сеянным на мадридском «Мастерсе» будет Рафаэль Надаль – испанец вернулся на вторую строчку в рейтинге после победы в Барселоне.
- Турнир в Мадриде пройдет со 2 по 9 мая.
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