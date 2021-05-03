Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему он не любит играть на грунтовом покрытии. Теннисист не верит, что его игра поменяется на «Мастерсе» в Мадриде.

«Не думаю, что мои отношения с грунтом изменятся. Мои удары и движение не работают на этом покрытии. Когда я перехожу с харда на грунт, меня вообще все бесит, мне не нравится находиться на корте, что для меня странно. Но потом я привыкаю, и все идет лучше. Моя цель на грунтовый сезон – выиграть хотя бы по матчу. Конечно, хочется и титулы, но на грунте нужно двигаться поступательно и адаптироваться.

Меня мотивирует то, что я способен побеждать. Два года назад я обыгрывал на грунте лучших. Я был в хорошей форме и понял, что способен на это. В Мадриде мне может быть проще, чем на других грунтовых турнирах, потому что город на возвышенности, и это делает корты чуть больше похожими на хард», – приводит слова Медведева сайт ATP

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Медведев занимает третье место в рейтинге ATP.

«Мастерс» в Мадриде пройдет со 2 по 9 мая.

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