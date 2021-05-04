Казахстанский теннисист Александр Бублик и Денис Шаповалов из Канады устроили перепалку во втором сете матча за выход в третий круг «Мастерса» в Мадриде.

Причиной конфликта стал медицинский перерыв, который взял Шаповалов перед подачей Бублика. В итоге Александр проиграл сет со счетом 5:7 и бросил канадцу несколько слов о тайм-ауте.

– Ты хочешь мой палец посмотреть? Он фиолетовый. Я взял на минуту перерыв – у меня палец фиолетовый просто. А ты возмущаешься, – ответил Шаповалов.

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– Это мое право. Я ничего тебе не сказал. Я сказал, что знаю, кто тут мужчина. И я действительно знаю», – заявил Бублик. И также добавил, что Денис должен был дотерпеть до конца сета.

Во втором раунде «Мастерса» в Мадриде Александр Бублик обыграл Дениса Шаповалова – 6:4, 5:7, 6:4.

В третьем круге теннисист из Казахстана сыграет с победителем пары Шварцман – Карацев.

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