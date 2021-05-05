Российский теннисист Даниил Медведев выиграл первый матч после восстановления от коронавируса и прервал серию поражений на грунте.

25-летний Медведев одолел испанца Алехандро Давидовича Фокину со счетом 4:6, 6:4, 6:2. Матч продлился 2 часа 13 минут. Даниил пять раз подал навылет, трижды ошибся на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов из 16. Соперник не сделал ни одного эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 16.

По ходу матча он вел себя эмоционально и жаловался на грунтовое покрытие. Когда Медведев стукнул ракеткой по корту, судья попросил не портить его. Теннисист ответил: «Корт уже плохой, уже испорченный. Это плохое покрытие, я не могу его повредить. Корт уже поврежденный».

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Это был его первый матч на грунте в сезоне-2021: Даниил пропустил «Мастерс» в Монте-Карло из-за коронавируса.

До этого теннисист проиграл шесть матчей подряд на грунтовом покрытии.

В третьем круге Медведев сыграет с чилийцем Кристианом Гариным.

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