Российский теннисист Аслан Карацев вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде, обыграв девятую ракетку мира из Аргентины Диего Шварцмана в трех сетах.

Матч завершился со счетом 2:6, 6:4, 6:1 в пользу 27-летнего теннисиста из России. Карацев семь раз подал навылет, шесть раз ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из 11. Шварцман выполнил только один эйс, допустил три двойные ошибки и трижды взял чужую подачу, имея семь шансов.

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Карацев в четвертый раз прошел игрока топ-10: помимо двух побед над Шварцманом, он выигрывал у Новака Джоковича и Андрея Рублева.

Карацев повел по личным встречам 2-0: до этого он обыграл Шварцмана на Australian Open.

За выход в четвертьфинал он поспорит с Александром Бубликом из Казахстана.

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