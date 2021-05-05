Третья ракетка мира Даниил Медведев по ходу матча второго круга мадридского «Мастерса» против Алехандро Давидовича Фокины жаловался на грунтовое покрытие.

25-летний российский теннисист проиграл испанцу первый сет со счетом 4:6, ударил ракеткой по корту и эмоционально сказал: «Не хочу играть на этом покрытии!» Судья попросил не портить корт, и Медведев ответил: «Корт уже плохой, уже испорченный. Это плохое покрытие, я не могу его повредить. Корт уже поврежденный».

Даниил переломил ход матча и завершил его победой со счетом 4:6, 6:4, 6:2, а после написал на камере: «Я люблю грунт».

ATP Мадрид Медведев прошел Давидовича и прервал серию поражений на грунте ЧАС НАЗАД

Медведев прервал шестиматчевую серию поражений на грунте.

В третьем круге он сыграет с чилийцем Кристианом Гариным.

Roland-Garros Познер: «Хотелось бы прорыва Медведева на «РГ» ВЧЕРА В 09:03