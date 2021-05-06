Российские теннисисты Даниил Медведев и Аслан Карацев остались за бортом четвертьфинальной стадии «Мастерса» в Мадриде.

Карацев, днем ранее победивший представителя топ-10 Диего Шварцмана, не справился с Александром Бубликом из Казахстана – 4:6, 3:6. По ходу игры Аслан имел 8 брейк-пойнтов, но реализовал только 1. Четырежды он не довел дело до брейка на двух стартовых приемах второго сета.

Медведев, который ранее прервал шестиматчевую серию неудач на грунте, проиграл чилийцу Кристиану Гарину со счетом 4:6, 7:6(2), 1:6. Медведев реже подавал навылет (4-6), чаще допускал двойные (3-1) и не смог реализовать единственный брейк-пойнт, трижды отдав собственную подачу. В личном противостоянии счет стал равным – 1-1.

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Борьбу на турнире продолжает Андрей Рублев, который позже сыграет с Джоном Изнером.

В четвертьфинале Бублик сыграет с победителем матча Каспер Рууд – Стефанос Циципас, а Гарин – с победителем матча Маттео Берреттини – Федерико Дельбонис.

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