Даниил Медведев проиграл чилийцу Кристиану Гарину в 3-м круге мадридского «Мастерса», а заодно поругался с фанатами соперника.
Эмоциональный взрыв Медведева пришелся на 4-й гейм решающего сета. При счете 2:1 в пользу Гарина Даниил проиграл подачу и позволил сопернику повести 3:1. В этот момент фанаты Кристиана максимально ярко праздновали успех любимца, что не понравилось Медведеву.
Его внимание привлекла пара болельщиков, сидевших неподалеку от корта. Российский теннисист подошел к ним, что-то сказал на английском, сделал характерный жест пальцем и повторил на русском: «Закрой рот!»
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По ходу следующего гейма на подаче Гарина Медведев продолжил негодовать, поинтересовался у фаната «Как его жалкая жизнь?», а также еще несколько раз попросил заткнуться.
Судья на вышке дал Даниилу предупреждение, мотивировав его тем, что не слышал о помехах, вызываемых фанатами. «Я понимаю, что должен получить предупреждение, но объяснение очень плохое. Мы 2:14 на корте, и ты говоришь, что ничего не знал? Это глупо, глупо, глупо», – сказал Медведев.
После этого он еще несколько раз выругался на болельщиков и выразил надежду, что у них нет денег на следующий матч. «Готов поспорить, у них нет денег», – повторил Даниил.
- После стычки с фанатами Медведев не взял ни одного гейма и проиграл в трех партиях – 4:6, 7:6(2), 1:6.
- На старте игры Даниил испытывал проблемы – в том числе вызвал врача, чтобы остановить кровь из носа.
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