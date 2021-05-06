Андрей Рублев последним из представителей России покинул турнир ATP 1000 в Мадриде. В матче 3-го круга он уступил американцу Джону Изнеру в трех сетах – 6:7(4), 6:3, 7:6(4).

Матч продолжался 2 часа 9 минут. Рублев реализовал два из трех брейк-пойнтов, обе выигранные подачи соперника пришлись на второй сет. Но это не спасло его от поражения на двух тай-брейках. Изнер оказался сильнее в том числе благодаря 29 эйсам.

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Андрей впервые в сезоне не вышел в четвертьфинал. Прежде он добирался до этой стадии на 7 турнирах подряд.

В сетке не осталось представителей России – Даниил Медведев проиграл Кристиану Гарину, а Аслан Карацев – Александру Бублику.

Поражение в 3-м круге никак не скажется на позиции Рублева в рейтинге ATP – он не потеряет очки и останется 7-м.

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