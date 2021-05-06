Теннисисты из России приучили фанатов к роскоши и хорошему настроению даже в конце недели. Если два года назад парни вылетали с турниров на ранних стадиях, то теперь все чаще доходят до полуфиналов или финалов. Причем, если не получается у одного – выручает другой.

Особенно потрясающая ситуация складывается в этом сезоне: победный порыв Карена Хачанова, Андрея Рублева и Даниила Медведева подхватил Аслан Карацев. На четверых парни взяли 3 титула и еще трижды играли в финалах, причет отнюдь не на турнирах категории 250 – Рублев бился за титул на «Мастерсе» в Монте-Карло, а Медведев противостоял Джоковичу на Australian Open.

Аслан Карацев Фото: Getty Images

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Вкус побед над лучшими теннисистами планеты настолько вьелся в ротовую полость, что невыход в четвертьфинал или полуфинал воспринимается как трагедия. Такой сценарий сложился на «Мастерсе» в Мадриде, где суперчетверка выбыла до 1/4. Но на самом деле, если разобраться детальнее, в этом исходе нет никакого криминала и сенсации. Для подтверждения пройдемся по персоналиям.

Карен Хачанов – объективно наиболее слабый теннисист России в топ-100 на данную минуту. В этом сезоне он всего два раза выиграл больше двух матчей на одном турнире и единожды был в полуфинале – на самом первом ивенте в Австрали, где проиграл Синнеру. На остальных соревнованиях Карен чаще выступает статистом. При этом его нельзя назвать откровенным слабаком – скорее, очень импульсивным и психологически неустойчивым.

7 из 9 поражений Хачанова – в трехсетовых матчах. В пяти из этих семи он уступил, выиграв первый сет. Причем забирал партии у Циципаса, Синнера и Нисикори – звездных или просто крепких игроков. Поэтому поражение в Мадриде от финалиста «Шлема» из Японии не выглядит чем-то сверхъестественным.

Карен Хачанов Фото: Getty Images

Больше вопросов вызывает вылет Карацева от Александра Бублика, особенно на фоне успеха в игре против Диего Шварцмана. Но и тут есть разумный вывод: во-первых, Аслан провел два энергозатратных матча, особенно выматывающей была игра против маленького аргентинца. Во-вторых, две последние встречи российский теннисист отыграл под солнцем – тяжелое испытание, с которым справляются не все. Ну и Бублик, хотя стоит ниже в рейтинге, на последних турнирах выглядит откровенно неплохо.

Поражения Рублева и Медведева – отдельная тема. Нелюбовь Даниила к грунту известна давно, а в Мадриде она лишь подтвердилась. Русский №1 выглядел недостаточно убедительным даже на фоне Давидович Фокины, что уж говорить о встрече против одного из лучших грунтовиков последних лет Гарине. И даже в этом случае нужно отметить, как Даниил сражался и показывал характер – против лучше подготовленных соперников (для Медведева это был первый турнир после ковида), да еще на песке, который вызывает у него отвращение.

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А вот Рублеву банально не повезло. Джон Изнер и раньше показывал неплохие результаты в Мадриде, где одно из самых быстрых грунтовых покрытий в мире. От его подачи раундом ранее отлетел Роберто Баутиста, да и вообще матчи против американского великана – натуральная лотерея. Все решают один-два розыгрыша на тай-брейках, и в этот раз Рублеву не повезло. Он здорово активизировался во втором сете и дважды забрал подачу соперника, но в решающие моменты фортуна отвернулась. И в этом случае особенно обидно, ведь Андрей – единственный из русских, кто доходил до 1/4 на всех без исключения турнирах года.

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