Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде.

Шестой номер мирового рейтинга разобрался с Рафой в двух сетах – 6:4, 6:4. Зверев впервые обыграл Надаля на грунте. Победа позволила немцу собрать почетное комбо – теперь он обыграл каждого из Большой тройки на их любимом покрытии: он уже по разу победил Роджера Федерера на траве (Галле-2016) и Джоковича на харде (Итоговый турнир-2018).

Зверев сыграет в полуфинале «Мастерса» в десятый раз в карьере.

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В личных встречах Надаль ведет 5-3, но три последних матча выиграл Зверев.

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