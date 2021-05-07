Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде.
Шестой номер мирового рейтинга разобрался с Рафой в двух сетах – 6:4, 6:4. Зверев впервые обыграл Надаля на грунте. Победа позволила немцу собрать почетное комбо – теперь он обыграл каждого из Большой тройки на их любимом покрытии: он уже по разу победил Роджера Федерера на траве (Галле-2016) и Джоковича на харде (Итоговый турнир-2018).
Зверев сыграет в полуфинале «Мастерса» в десятый раз в карьере.
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- В личных встречах Надаль ведет 5-3, но три последних матча выиграл Зверев.
- В полуфинале «Мастерса» в Мадриде немец сыграет с Принцем грунта Домиником Тимом.
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